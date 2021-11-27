В Польском футбольном союзе ответили на слова Черчесова о готовности возглавить сборную Польши
В Польском футбольном союзе отреагировали на слова бывшего главного тренера сборной России и «Легии» Станислава Черчесова о готовности возглавить польскую национальную команду.
«Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира. Паулу Соуза работает хорошо, и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Польского футбольного союза.
Вчера, 26 ноября Черчесов заявил, что готов возглавить сборную Польши в случае, если получит предложение от национальной команды.
Сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022.
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