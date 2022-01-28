Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:25

В матче Эквадор — Бразилия арбитр отменил две красные карточки Алиссону и два пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
28 января. Эквадор — Бразилия — 1:1. Алиссон получил вторую красную карточку.
Фото Twitter

Голкипер сборной Бразилии Алиссон в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Эквадора (1:1) дважды получил красную карточку. Однако футболист доиграл встречу до конца благодаря ВАР.

На 25-й минуте вратарь получил прямую красную карточку. За пределами штрафной площади он сыграл в мяч, а затем попал ногой в голову сопернику. Арбитр Вильмар Рольдан показал игроку красную карточку, но после просмотра повтора ее заменили на желтую.

На 55-й минуте судья дал свисток после удара Рафиньи по ногам соперника в штрафной площади. Эквадор получил право на пробитие пенальти, но после просмотра повтора одиннадцатиметровый отменили.

На 95-й минуте Алиссон столкнулся с соперником, сыграв руками в мяч. Арбитр показал голкиперу вторую желтую карточку и назначил пенальти. Однако после просмотра повтора наказание было отменено, что не понравилось эквадорским футболистам.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эквадор и Бразилия сыграли вничью
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости