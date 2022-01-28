В матче Эквадор — Бразилия арбитр отменил две красные карточки Алиссону и два пенальти

Голкипер сборной Бразилии Алиссон в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Эквадора (1:1) дважды получил красную карточку. Однако футболист доиграл встречу до конца благодаря ВАР.

На 25-й минуте вратарь получил прямую красную карточку. За пределами штрафной площади он сыграл в мяч, а затем попал ногой в голову сопернику. Арбитр Вильмар Рольдан показал игроку красную карточку, но после просмотра повтора ее заменили на желтую.

Alisson levou cart?o vermelho direto, em seguida o VAR chamou, e o dono do apitou mudou de opini?o, cart?o amarelo para o goleiro da sele??o brasileira. pic.twitter.com/9Hu3UxDOSr — Di?rio de Gols (@golsreserva) January 27, 2022

На 55-й минуте судья дал свисток после удара Рафиньи по ногам соперника в штрафной площади. Эквадор получил право на пробитие пенальти, но после просмотра повтора одиннадцатиметровый отменили.

?rbitro marcou p?nalti, VAR chamou, e p?nalti CANCELADO. pic.twitter.com/CX2maJ4WPB — Di?rio de Gols (@golsreserva) January 27, 2022

На 95-й минуте Алиссон столкнулся с соперником, сыграв руками в мяч. Арбитр показал голкиперу вторую желтую карточку и назначил пенальти. Однако после просмотра повтора наказание было отменено, что не понравилось эквадорским футболистам.