В Госдуме оценили выступление сборной России в квалификации к чемпионату мира-2022

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал выступление сборной России в квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года.

«В первую очередь, нужно поддержать сборную России. Да, мы заслужили то, чтобы быть представленными на чемпионате мира в Катаре. Команда терпела весь тяжелейший матч, противостоя более мастеровитому сопернику, наш вратарь Матвей Сафонов был лучшим в этой игре. Но, как это всегда бывает, одна ошибка решила исход матча. Сейчас нужно поддержать команду Валерия Карпина и верить, что сборная России, пусть и не сразу, но попадет на чемпионат мира. Даже если это и будет непростой путь через стыковые матчи», — сказал Свищев.

В воскресенье сборная России проиграла хорватам со счетом 0:1. Теперь национальная команда сможет квалифицироваться на турнир только через стыковые матчи.