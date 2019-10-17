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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

В Эквадоре опровергли новость о том, что Клинсманн возглавит сборную страны

20:59
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Директор Федерации футбола Эквадора Карлос Галарса заявил, что новость о том, что сборную страны возглавит Юрген Клинсманн является «спекуляцией».

— Здесь нет ничего конкретного, только спекуляции, — цитирует функционера ESPN. — Были переговоры с тренерами или, точнее, с одним тренером.

В последних матчах сборной Эквадора руководил Хорхе Селико в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Предыдущий тренер Эрнан Дарио Гомес был уволен в июле.

54-летний Юрген Клинсманн с ноября 2016 года без команды. Ранее он тренировал «Баварию», сборные Германии и США. Победитель Золотого кубка КОНКАКАФ, бронзовый призер ЧМ-2006.

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