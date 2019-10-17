В Эквадоре опровергли новость о том, что Клинсманн возглавит сборную страны

Директор Федерации футбола Эквадора Карлос Галарса заявил, что новость о том, что сборную страны возглавит Юрген Клинсманн является «спекуляцией».

— Здесь нет ничего конкретного, только спекуляции, — цитирует функционера ESPN. — Были переговоры с тренерами или, точнее, с одним тренером.

В последних матчах сборной Эквадора руководил Хорхе Селико в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Предыдущий тренер Эрнан Дарио Гомес был уволен в июле.

54-летний Юрген Клинсманн с ноября 2016 года без команды. Ранее он тренировал «Баварию», сборные Германии и США. Победитель Золотого кубка КОНКАКАФ, бронзовый призер ЧМ-2006.