В Англии отреагировали на разгром Ирана на чемпионате мира

Бывший пресс-атташе «Тоттенхема» Саймон Фельштейн в комментарии для «СЭ» оценил перспективы сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

«Хорошая победа над Ираном. В Катаре собралось очень много сильных сборных. Так что никогда не знаешь, кто имеет больше шансов на победу в турнире», — сказал Фельштейн «СЭ».

Сборная Англии разгромила Иран в первом матче группы В чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Халифа» завершилась со счетом 6:2.

Англия занимает первое место в группе В (3 очка). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против сборной США.