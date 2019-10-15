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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Узбекистан победил Сингапур благодаря голу Ахмедова и дублю Шомуродова

16:48

Сборная Узбекистана обыграла Сингапур в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:1. Счет открыл бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов. Перед перерывом сингапурцы забили ответный мяч, но во втором дубль сделал форвард «Ростова», лидер гонки бомбардиров РПЛ Элдор Шомуродов.

Узбекистан вышел в лидеры таблицы группы D. В следующий этап проходят победители групп и четыре лучших вторых места из восьми.

В другой игре дня Киргизия одолела Монголию. Победителей возглавляет россиянин Александр Крестинин.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа C

Камбоджа — Ирак — 0:4 (0:2)

Группа G

Индонезия — Вьетнам — 1:3 (0:1)

Группа B

Тайвань — Австралия — 1:7 (1:4)

Группа D

Сингапур — Узбекистан — 1:3 (1:1)

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