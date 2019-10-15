Узбекистан победил Сингапур благодаря голу Ахмедова и дублю Шомуродова
16:48
Сборная Узбекистана обыграла Сингапур в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:1. Счет открыл бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов. Перед перерывом сингапурцы забили ответный мяч, но во втором дубль сделал форвард «Ростова», лидер гонки бомбардиров РПЛ Элдор Шомуродов.
Узбекистан вышел в лидеры таблицы группы D. В следующий этап проходят победители групп и четыре лучших вторых места из восьми.
В другой игре дня Киргизия одолела Монголию. Победителей возглавляет россиянин Александр Крестинин.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
2-й раунд
Группа C
Камбоджа — Ирак — 0:4 (0:2)
Группа G
Индонезия — Вьетнам — 1:3 (0:1)
Группа B
Тайвань — Австралия — 1:7 (1:4)
Группа D
Сингапур — Узбекистан — 1:3 (1:1)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...