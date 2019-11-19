Узбекистан обыграл Палестину, Шомуродов сделал дубль
17:13
Узбекистан обыграл Палестину в матче 2-го отборочного раунда чемпионата мира-2022 в Азии — 2:0. Оба мяча провел нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.
Победа вывела Узбекистан на первое место в группе. Во второй раунд пройдут победители групп и четыре лучших команды из занявших вторые места.
Чемпионат мира
Отборочный турнир. Азия
2-й раунд
Группа D
Узбекистан — Палестина — 2:0 (1:0)
Голы: Шомуродов, 18 (1:0). Шомуродов, 58 (2:0).
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