Узбекистан обыграл Палестину, Шомуродов сделал дубль

Узбекистан обыграл Палестину в матче 2-го отборочного раунда чемпионата мира-2022 в Азии — 2:0. Оба мяча провел нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.

Победа вывела Узбекистан на первое место в группе. Во второй раунд пройдут победители групп и четыре лучших команды из занявших вторые места.

Чемпионат мира

Отборочный турнир. Азия

2-й раунд

Группа D

Узбекистан — Палестина — 2:0 (1:0)

Голы: Шомуродов, 18 (1:0). Шомуродов, 58 (2:0).