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Сегодня, 11:06

Уго Санчес уверен, что сборная Испании намеренно проиграла Японии на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Легенда «Реала» Уго Санчес поделился мнением о поражении сборной Испании от Японии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 (1:2).

«Уверяю вас. Меня там не было, и Луис Энрике не думает обо мне, но он думал о том, как лучше всего избежать игры с Бразилией в четвертьфинале. Да, есть риск, но на этот риск стоит пойти. Дело не в том, что они боятся Бразилии, они уважают их», — приводит Mirror слова Санчеса.

Испания набрала 4 очка в трех встречах и вышла в плей-офф чемпионата мира-2022 со второго места. В 1/8 финала турнира испанцы сыграют с национальной командой Марокко. Матч пройдет 6 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/spain-japan-world-cup-germany-28640448
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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