ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:07

Уэйн Руни считает, что Хаверц проведет хороший чемпионат мира в Катаре

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о нападающем сборной Германии Кае Хаверце в преддверии чемпионата мира-2022.

«Я думаю, что Кай Хаверц проведет хороший турнир. То, насколько Германия будет контролировать игры, сыграет решающее значение», — приводит ASBTF слова Руни.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В групповом турнире сборная Германии сыграет с командами Испании, Японии и Коста-Рики.

Источник: https://astamfordbridgetoofar.com/2022/11/club-news-wayne-rooney-backs-chelsea-midfielder-kai-havertz-to-have-a-good-tournament-at-the-fifa-world-cup/
Уэйн Руни
Чемпионат мира по футболу
Кай Хаверц
0
Читайте также
«Год лежал в больнице — думал, останусь инвалидом». Истории из жизни Леонида Слуцкого
Роналду готов завершить карьеру в этом году и назвал условие
В Париже сотни людей вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как повысить производительность труда в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Венгер, Клинсманн и Дзаккерони вошли в состав группы, которая займется техническим изучением матчей ЧМ-2022

Стрепетов: «У нас в «Зените» такая плеяда бразильцев, мы должны болеть за эту команду»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости