Уэйн Руни считает, что Хаверц проведет хороший чемпионат мира в Катаре

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о нападающем сборной Германии Кае Хаверце в преддверии чемпионата мира-2022.

«Я думаю, что Кай Хаверц проведет хороший турнир. То, насколько Германия будет контролировать игры, сыграет решающее значение», — приводит ASBTF слова Руни.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В групповом турнире сборная Германии сыграет с командами Испании, Японии и Коста-Рики.