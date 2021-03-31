УЕФА дал разрешение Крыховяку сыграть со сборной Англии

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Англии, сообщает 31 марта пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN).

«Проанализировав отправленную в УЕФА медицинскую документацию на игрока, Европейская федерация признала запрос польской стороны обоснованным и разрешила Крыховяку принять участие в отборочном матче против Англии на «Уэмбли», — говорится в заявлении PZPN.

Во вторник пресс-секретарь федерации Якуб Квятковский сообщил, что Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус. Второй тест показал отрицательный результат.

В декабре прошлого года 31-летний футболист «Локомотива» уже перенес коронавирус и пропустил матчи группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» и «Зальцбурга».

Матч между Англией и Польшей пройдет 31 марта на стадионе «Уэмбли» и начнется в 21.45 (мск).