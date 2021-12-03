Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о результатах жеребьевки стыковых матчей для сборной России.

— Как оценишь результаты жеребьевки стыковых матчей?

— У нас хорошая сетка, соперники примерно одного, нашего уровня. Уверен, мы поборемся. Левандовски — топ, один из лучших нападающих мира, но всегда важна игра команды, а не одного футболиста.

Круто, что оба матча сборная может сыграть при своих болельщиках. Если получится собрать полные трибуны, это еще добавит уверенности и сил.

Напомним, в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 Россия дома сыграет с Польшей. Матч пройдет 24 марта.

Победитель встречи между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.