«У России хорошая сетка». Шунин — о результатах жеребьевки стыков ЧМ-2022
Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о результатах жеребьевки стыковых матчей для сборной России.
— Как оценишь результаты жеребьевки стыковых матчей?
— У нас хорошая сетка, соперники примерно одного, нашего уровня. Уверен, мы поборемся. Левандовски — топ, один из лучших нападающих мира, но всегда важна игра команды, а не одного футболиста.
Круто, что оба матча сборная может сыграть при своих болельщиках. Если получится собрать полные трибуны, это еще добавит уверенности и сил.
Напомним, в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 Россия дома сыграет с Польшей. Матч пройдет 24 марта.
Победитель встречи между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.
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