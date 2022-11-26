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Сегодня, 11:30

Тунис — Австралия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Австралии.
Фото Global Look Press

В субботу, 26 ноября сборная Туниса сыграет против Австралии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Джануб» в Эль-Вакре и начнется в 13.00 по московскому времени.

ЧМ&nbsp;2022: Тунис&nbsp;&mdash; Австралия, Польша&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия, Франция&nbsp;&mdash; Дания, Аргентина&nbsp;&mdash; Мексика. ЧМ-2022: ключевой матч для Аргентины, Франция против Дании. Онлайн-трансляция 26 ноября

Сборные играют в группе D вместе с Францией и Данией. Тунис занимает второе место после первого тура с 1 очком, у Австралии 0 очков, команда идет на последней, четвертой строчке.

Следить за матчем Тунис — Австралия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Тунис
Австралия

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Туниса по футболу
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