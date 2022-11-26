Тунис — Австралия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

В субботу, 26 ноября сборная Туниса сыграет против Австралии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Джануб» в Эль-Вакре и начнется в 13.00 по московскому времени.

Сборные играют в группе D вместе с Францией и Данией. Тунис занимает второе место после первого тура с 1 очком, у Австралии 0 очков, команда идет на последней, четвертой строчке.

Следить за матчем Тунис — Австралия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке