Трент и Беллингем вернулись в состав сборной Англии, Санчо вне заявки

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

Вратари: Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);

Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилвелл («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Рис Джеймс («Челси»), Харри Магуайр, Люк Шоу (все — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Кайл Уокер (все — «Манчестер Сити»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мейсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»);

Форварды: Тэмми Абрахам («Рома»), Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Фил Фоуден (все — «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»).

Сборная Англии проведет два матча: 12 ноября против Албании и 15 ноября против Сан-Марино. Англичане с 20 очками занимают первое место в группе I.