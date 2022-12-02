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Трент — о критике в свой адрес: «Люди просто смотрят игру и видят, что хотят видеть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал критику, которую получает в свой адрес после матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Люди просто смотрят игру и видят, что хотят видеть. Это своего рода предвзятое отношение, как мне кажется. В конце концов ты видишь, что хочешь видеть. Если ты смотришь матч с ощущением, что игрок ленив, то ты будешь считать его ленивым, если увидишь, что он не бегает. Ты видишь, что хочешь видеть, ты не видишь остальной матч, когда он носится по полю и пытается делать свою работу. Мне кажется, именно так меня судят. Люди идут на матчи с заранее сложившимся мнением о том, что я плохой защитник и не могу обороняться. И когда я совершаю ошибку или кто-нибудь прорывается через меня, они думают, что это подтверждает их мнение. Как бы хорошо я ни выступал, но, если я не идеален, им этого недостаточно. Меня судят по другим стандартам, нежели многих других игроков, но это жизнь», — цитирует игрока talkSPORT.

На чемпионате мира-2022 Трент сыграл за сборную «трех львов» 33 минуты за 3 матча.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Англия вышла в плей-офф мирового первенства с первого места из группы B. В мачте 1/8 финала турнира англичанам предстоит встретится с Сенегалом 4 декабря, начало — 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Трент Александр-Арнолд
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