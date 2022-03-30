Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:18

Янне Андерссон: «До пенальти поляков мы держали матч под контролем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после поражения от Польши (0:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022 признался, что сильно разочарован.

«Я сильно разочарован. Этот матч был в пределах нашей досягаемости. Мы создали моменты, но не забили. До их пенальти мы держали матч под контролем. Но нужно реализовывать свои моменты.

Сегодня все сложилось против нас. Но нужно что-то сделать, чтобы что-то сложилось в чью-то пользу. Мы не можем винить обстоятельства", — цитирует пресс-служба УЕФА Андерссона.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033894--poland-vs-sweden/
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная Швеции по футболу
0
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Камеруна стала последним участником от Африки на ЧМ-2022

ЧМ-2022 в Катаре: кто вышел в финальный турнир
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости