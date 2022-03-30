Янне Андерссон: «До пенальти поляков мы держали матч под контролем»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после поражения от Польши (0:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022 признался, что сильно разочарован.

«Я сильно разочарован. Этот матч был в пределах нашей досягаемости. Мы создали моменты, но не забили. До их пенальти мы держали матч под контролем. Но нужно реализовывать свои моменты.

Сегодня все сложилось против нас. Но нужно что-то сделать, чтобы что-то сложилось в чью-то пользу. Мы не можем винить обстоятельства", — цитирует пресс-служба УЕФА Андерссона.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.