Тренер сборной Латвии — о поражении от Нидерландов: «Не хватило мастерства, чтобы использовать свои шансы»
Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевичс подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Нидерландов (0:1).
«Команда заслужила хороших оценок. Знали, что соперник возьмет мяч под контроль, были готовы к этому. Старались контратаковать, и в целом я доволен, что план сработал — контратаковали довольно качественно. Моментов у нас не могло быть много, но создали их все равно достаточно. К сожалению, не хватило мастерства, чтобы свои шансы использовать, и вот это огорчило, пожалуй, больше всего», — приводит слова Казакевичса официальный сайт УЕФА.
После этого матча Латвия с 5 очками занимает пятое место в группе G, Нидерланды с 16 очками — на первой строчке.
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