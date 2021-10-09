Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевичс подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Нидерландов (0:1).

«Команда заслужила хороших оценок. Знали, что соперник возьмет мяч под контроль, были готовы к этому. Старались контратаковать, и в целом я доволен, что план сработал — контратаковали довольно качественно. Моментов у нас не могло быть много, но создали их все равно достаточно. К сожалению, не хватило мастерства, чтобы свои шансы использовать, и вот это огорчило, пожалуй, больше всего», — приводит слова Казакевичса официальный сайт УЕФА.

После этого матча Латвия с 5 очками занимает пятое место в группе G, Нидерланды с 16 очками — на первой строчке.