Тренер сборной Эквадора высказал недовольство ВАР после двух отмененных красных карточек Алиссону

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро после ничьей с Бразилией (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 высказал недовольство ВАР. По ходу встречи после просмотра повторов дважды была отменена красная карточка голкиперу бразильцев Алиссону, а также два пенальти.

«Мы шокированы развитием матча, странностями, всем, что произошло. К сожалению, это была странная игра, слишком сложная. ВАР отменил два пенальти, красные карточки Алиссону, но тогда мы начинаем вдаваться в тонкости. Они видят микроскопические детали, чтобы оправдать действия. Это лишает футбол сути и отнимает много времени.

Я хочу справедливости, и чтобы все решалось на поле. Сегодня Эквадор сохранил шансы на поездку на чемпионат мира, и мы собираемся продолжать борьбу, бороться с кем угодно, но пусть все решается на поле", — цитирует ESPN Альфаро.