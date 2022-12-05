Тарханов: «Думаю, что Япония даст бой хорватам, она может преподнести сенсацию и сегодня»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча Япония — Хорватия в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Я думаю, что Япония даст бой хорватам. У нее очень подвижная, мобильная команда, за счет этого японцы навяжут борьбу Хорватии. Мы знаем, что середина поля у хорватов возрастная, непонятно, будут ли они успевать за активными японцами.

Япония уже многих удивила на этом мундиале, уверен, она может преподнести сенсацию и сегодня", — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Сборная Японии заняла первое место в группе Е ЧМ-2022, набрав 6 баллов в трех встречах, и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Хорватией. Матч пройдет сегодня, 5 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.