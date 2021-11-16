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Тарасова — о возможном уходе Карпина из сборной России: «А что такого? Он человек»

11:18
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном уходе из национальной команды.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

«А что такого? Он человек. Это эмоции, обычные нормальные слова. Не кажется ли мне странным, что такие слова сказаны в тяжелой для команды ситуации? А у нас другой ситуации в футболе и не бывает. Я же сказала, что футбола у нас в стране нет. Так что не вижу здесь ничего странного».

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-16-a-chto-takogo-on-chelovek-tarasova-o-tom-chto-karpin-dopustil-ukhod-iz-sbornoy-rossii-do-stykovykh-matchey

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры