Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном уходе из национальной команды.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

«А что такого? Он человек. Это эмоции, обычные нормальные слова. Не кажется ли мне странным, что такие слова сказаны в тяжелой для команды ситуации? А у нас другой ситуации в футболе и не бывает. Я же сказала, что футбола у нас в стране нет. Так что не вижу здесь ничего странного».

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар.