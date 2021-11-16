Тарасова — о возможном уходе Карпина из сборной России: «А что такого? Он человек»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном уходе из национальной команды.
«А что такого? Он человек. Это эмоции, обычные нормальные слова. Не кажется ли мне странным, что такие слова сказаны в тяжелой для команды ситуации? А у нас другой ситуации в футболе и не бывает. Я же сказала, что футбола у нас в стране нет. Так что не вижу здесь ничего странного».
По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-16-a-chto-takogo-on-chelovek-tarasova-o-tom-chto-karpin-dopustil-ukhod-iz-sbornoy-rossii-do-stykovykh-matchey
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю