Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:58

Стойкович — после поражения от Бразилии: «Сборная Сербии приехала в Катар с многочисленным проблемами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение от Бразилии (0:2) в матче чемпионата мира-2022.

«Мы знаем Бразилию, конечно. Но мы приехали в Катар с многочисленным проблемами, травмами ключевых игроков в неподходящее время. Все это видно на поле. Мы не Бразилия с 200 миллионами жителей. Мы маленькая страна.

Атмосфера на стадионе была великолепной. Было очень приятно находиться на стадионе в этот вечер. Во втором тайме напряженность на поле была высокой. Мы дали бразильцам слишком много пространства, и наши игроки очень устали. Я должен понять почему, потому что сейчас этого не понимаю. Мы должны подготовиться к следующим играм, чтобы стать намного лучше», — цитирует L'Equipe Стойковича.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
1
0
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд
Песков анонсировал встречу Путина с матерями военнослужащих
В КНР расценили встречу Макрона с предпринимателями как сигнал для США
Жителя Бронкса застрелили в День Благодарения
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Стойкович считает Бразилию одним из фаворитов ЧМ-2022
«Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним». Стало известно как тренер мотивировал игроков сборной Саудовской Аравии играть против Месси
ЧМ-2022: Нидерланды против Эквадора, Англия — США. Онлайн-трансляция 25 ноября
Драма Месси и рекорд Роналду, фиаско Германии, феерия Испании и супергол Бразилии: события стартового тура ЧМ-2022
«Незабываемый день». Сборная Саудовской Аравии показала, что было в раздевалке команды после победы над Аргентиной
Тите уверен, что Неймар еще сыграет на чемпионате мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним». Стало известно как тренер мотивировал игроков сборной Саудовской Аравии играть против Месси

Стойкович считает Бразилию одним из фаворитов ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости