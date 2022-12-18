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Сегодня, 16:36

Стартовый состав сборной Аргентины на финал ЧМ-2022: Ди Мария, Месси и Альварес выйдут с первых минут

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на финал ЧМ-2022 против Франции.

После объявления в старте произошло изменение: вместо Маркоса Акуньи с первых минут выйдет Николас Тальяфико.

Стартовый состав сборной Аргентины: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес.

Для форварда Лионеля Месси это будет 26-й матч на ЧМ. Он станет рекордсменом по количеству игр на мировом первенстве.

Ранее стал известен стартовый состав сборной Франции.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).

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Франция

П1

27%

2.85

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26%

2.10

П2

21%

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Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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