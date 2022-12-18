Стартовый состав сборной Аргентины на финал ЧМ-2022: Ди Мария, Месси и Альварес выйдут с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на финал ЧМ-2022 против Франции.

После объявления в старте произошло изменение: вместо Маркоса Акуньи с первых минут выйдет Николас Тальяфико .

Стартовый состав сборной Аргентины: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес.

Для форварда Лионеля Месси это будет 26-й матч на ЧМ. Он станет рекордсменом по количеству игр на мировом первенстве.

Ранее стал известен стартовый состав сборной Франции.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).