Старт отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке перенесен на октябрь

ФИФА перенесла начало отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке с сентября на октябрь. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Также сообщается, что Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) попросила ФИФА добавить в календарь окно для международных матчей в январе 2020 года, чтобы завершить турнир к марту 2022 года. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Международной федерации футбола.

Финальный турнир ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.