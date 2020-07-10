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Старт отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке перенесен на октябрь

10 июля 2020, 21:17
ЧМ-2022 в Катаре. Фото essentiallysports.com.
ЧМ-2022 в Катаре. Фото essentiallysports.com.

ФИФА перенесла начало отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке с сентября на октябрь. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Также сообщается, что Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) попросила ФИФА добавить в календарь окно для международных матчей в январе 2020 года, чтобы завершить турнир к марту 2022 года. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Международной федерации футбола.

Финальный турнир ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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