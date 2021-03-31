Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Станислав Черчесов: «Жемалетдинов хорошо сыграл первый матч, а на второй уже не хватило»

17:43
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление отдельных игроков в матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Соболев? Если ты себя зарекомендовал, то тебя вызывают, и тебе дают определенный шанс, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — Он опять свой шанс получил и забил хороший гол. Все должно проходить естественным путем, а не искусственно что-то менять, подкручивать.

Тот же Караваев вызывался, не играл, а сейчас стал основательным нашим игроком, мы ему спокойно доверяем. Жемалетдинов сыграл первый матч эмоционально хорошо, а на второй уже не хватило. У кого-то получается быстрее влиться в состав, кому-то надо больше времени».

Сборная России набрала шесть очков и занимает второе место в группе Н.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8109
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче со Словакией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...