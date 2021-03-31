Станислав Черчесов: «Жемалетдинов хорошо сыграл первый матч, а на второй уже не хватило»
17:43
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление отдельных игроков в матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
«Соболев? Если ты себя зарекомендовал, то тебя вызывают, и тебе дают определенный шанс, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — Он опять свой шанс получил и забил хороший гол. Все должно проходить естественным путем, а не искусственно что-то менять, подкручивать.
Тот же Караваев вызывался, не играл, а сейчас стал основательным нашим игроком, мы ему спокойно доверяем. Жемалетдинов сыграл первый матч эмоционально хорошо, а на второй уже не хватило. У кого-то получается быстрее влиться в состав, кому-то надо больше времени».
Сборная России набрала шесть очков и занимает второе место в группе Н.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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