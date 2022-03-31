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Сегодня, 08:30

Стали известны все участники жеребьевки чемпионата мира-2022

Стали известны все участники жеребьевки ЧМ по футболу 2022 года
Карен Саркисян
Корреспондент
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Стали известны 29 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.

Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.

Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.

Северная Америка: Канада, США, Мексика.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.

Оставшиеся три сборные, которые выступят на чемпионате мира 2022 года определятся в результате стыковых матчей:

— Коста-Рика — Новая Зеландия;

— ОАЭ — Австралия;

— Уэльс — Украина/Шотландия;

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка турнира пройдет в Дохе 1 апреля.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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