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Стали известны 12 участников плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Марокко.
Фото Reuters

В четверг, 1 декабря состоялись матчи 3-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре в группе F.

Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1, а Хорватия сыграла вничью с Бельгией со счетом 0:0.

Таким образом, Марокко занял первое место в группе F с 7 очками. Хорватия с 5 очками стала второй и вышла в 1/8 финала турнира вместе с марокканцами. Бельгия с 4 очками оказалась на третьем месте, Канада не набрала ни одного очка и заняла последнюю, четвертую строчку.

Ранее в 1/8 финала вышли: Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, Уэльс, Франция, Австралия, Аргентина и Польша.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет с командой, которая займет второе место в группе E, а Хорватия — с победителем группы E.

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Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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