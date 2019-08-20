Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Стала известна дата презентации официальной эмблемы ЧМ-2022

13:40
Теги:

Официальная эмблема чемпионата мира 2022 года будет представлена 3 сентября, информирует твиттер FIFA World Cup. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Предварительный вариант логотипа уже известен, но еще не утвержден.

На ЧМ-2022 в Катаре выступят 32 сборные. Турнир пройдет в 7 городах. Это первое мировое первенство, которое пройдет на на Ближнем Востоке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир