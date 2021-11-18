Спортивный психолог Вадим Гущин высказался об отличиях между нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным и бывшим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Карпин по стилю коммуникации в стрессовой ситуации — «плакатер», — приводит слова Гущина «Чемпионат». — Смысл этого стиля: он всячески пытается добиться внешней поддержки и одобрения. Человек даже готов взять на себя ответственность, рассказать все в мельчайших подробностях о том, что происходило, что чувствовал, какие сомнения испытывал. Все это затевается ради одного — получить внешнюю поддержку и помощи».

Психолог объяснил, почему Карпин, как и Слуцкий, любимы журналистами.

«Потому что они много рассказывают: вот это было поэтому, этот сказал то, этот убежал туда, а этого я вызвал поэтому, — все идет через призму «я». Далее идут жалобы: тут было трудно, это было невозможно, здесь было поле, этот сам не захотел, тот туда не побежал. Следом будет покорность судьбе и демонстрация полной самоотдачи: человек будет всячески показывать, что он сделал все, что только можно было: эти люди очень хорошо выполняют инструкции свыше, ведь им же нужна эта поддержка. Сказать, что мы с Дзюбой никогда вместе не окажемся, он не может. Вместо этого Карпин скажет: «Почему Артема не будет? Я ему звонил, включил в расширенный список. Если он будет играть, вот тогда он». Блеймер, например, сразу скажет: «Да я терпеть его не могу. Он мне не нужен», — рассказал он.

По словам Гущина, таким людям, как Карпин, нужно, чтобы им сказали: «Мы в тебе нуждаемся. Давай мы с тобой подпишем контракт».

«И, якобы скрепя сердце, человек это сделает. Следующий момент — отсутствие инициативы и планов: плана нет, что будете делать? Это тоже стратегия, связанная с подчинением и послушанием на фоне отсутствия планов инициативы. Все что угодно, только не конфронтация. Сказать, как Черчесов, про «золотую молодежь» — Карпин никогда не скажет», — подытожил психолог.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018. Карпин возглавил сборную 23 июля. По итогам отборочного турнира команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право участия на чемпионате мира-2022.