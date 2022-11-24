Как приобрести алкоголь в Катаре и как Лобановский вписал в контракт в Кувейте пункт о коньяке? Рассказывает сотрудник оргкомитета ЧМ-2022

В интервью «СЭ» сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев, работающий в нем и живущий в Катаре пять лет, рассказал о ситуации с приобретением алкоголя в стране.

— Если говорить не о недавнем запрете алкогольного пива на стадионах, а вообще о теме спиртного — что людям надо понимать? И как тут вообще спиртное раздобыть?

— Как и в любом случае с монополией, когда одна компания, Qatar Distribution Company, занимается поставками спиртного в страну, понятно, что цены будут выше рыночных, — сказал Никимбаев. — Она же и в duty free, она же владеет алкогольными магазинами, которые находятся в стране.

— Что за магазины?

— Туда войти могут только те, у кого есть специальное разрешение на его посещение. Чтобы получить это разрешение, нужно сначала обзавестись письмом от работодателя, что он не возражает, причем с указанием зарплаты. В зависимости от нее устанавливается лимит, на какую сумму ты можешь покупать выпивку. По-русски говоря, ты не можешь пропить всю зарплату или даже ее половину. Ты не можешь превратиться в алкоголика. Есть определенный процент от дохода, который ты не можешь превысить.

Но на время чемпионата мира или какого-то другого события обычная квота увеличивается в два раза. Тем, кому это надо, спокойно едут и покупают. У меня, например, есть карточка с надписью «Liquor permit». Просто зайти посмотреть — невозможно. Нет карточки — не заходишь.

И в этом же магазине, кстати, свинина. Есть отдельный уголок, где можно ее купить. Паштеты, итальянскую салями...

— Религиозные фанатики никогда не требовали закрытия этого магазина? А может, и штурмовали?

— Пока такого не видел. Наоборот, под чемпионат мира открыли второй магазин. Был только один на всю страну — и буквально месяц назад открылся второй. Есть бары со спиртным — только при гостиницах. Такая же ситуация не только здесь, но и в ОАЭ — просто там есть разные эмираты. В Шардже даже в отелях не найдешь. В Аджмане есть магазины, и туда не нужны карты — просто заходишь и покупаешь, как в большинстве стран мира. В Абу-Даби есть магазины, куда можно войти только по разрешению. При этом можно ввозить из-за границы, чего нельзя делать в Катаре. Нельзя и в Саудовскую Аравию.

— Андрей Канчельскис когда-то рассказывал, что однажды привез бутылку дорогого вина президенту клуба в подарок, ее засекли — и его ненадолго, но упекли в каталажку. Бутылку, естественно, отобрали.

— Да про Лобановского рассказывают историю, что, когда его приглашали в Кувейт, он якобы хотел включить в контракт пункт о коньяке. Сначала там сказали, что такой контракт не подпишут — нельзя. На что Валерий Васильевич вроде как сказал: «Ну, тогда и контракта не будет». В итоге всё подписали — и каким-то образом находили ему коньяк, привозили, обеспечивали.

Бахрейн наоборот — там без проблем. Говорят, был даже план — построить мост из Бахрейна в Катар. Если смотреть напрямую, по морю, он достаточно близко. И тем же туристам было бы выгоднее жить в Бахрейне, пить там все что угодно, в день игры трезвыми приезжать на матч на машине сто километров по мосту, смотреть игру, возвращаться и продолжать пить. Но из-за политических событий 2017 года отношения с Бахрейном, как и с другими соседними странами, испортились, проект был остановлен и пока не возобновлен. Опять-таки документальных подтверждений этого у меня нет.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. ФИФА запретила продажу пива на стадионах во время матчей турнира.