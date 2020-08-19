Состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда ЧМ-2022 в КОНКАКАФ

Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда чемпионата мира-2022 в зоне КОНКАКАФ. 30 команд разбиты на шесть групп и проведут однокруговой турнир в период с 7 октября по 17 ноября.

Группа A: Сальвадор, Антигуа и Барбуда, Гренада, Монтсеррат, Американские Виргинские острова.

Группа B: Канада, Суринам, Бермудские острова, Каймановы острова, Аруба.

Группа C: Кюрасао, Гватемала, Сент-Винсент и Гренадины, Куба, Британские Виргинские острова.

Группа D: Панама, Доминиканская республика, Барбадос, Доминика, Ангилья.

Группа E: Гаити, Никарагуа, Белиз, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос.

Группа F: Тринидад и Тобаго, Сент-Китс и Невис, Гайана, Пуэрто-Рико, Багамские острова.

Победители каждой группы выйдут во второй раунд, где разобьются на три пары и проведут в марте 2021 года по два матча.

Три победителя двухматчевых противостояний выйдут в третий раунд, где присоединятся к Мексике, США, Коста-Рике, Ямайке и Гондурасу. Все восемь команд сыграют по системе «каждый с каждым» в период с 31 мая 2021 по 29 марта 2022 года. Три победителя третьего раунда попадут на ЧМ-2022 напрямую, четвертое место сыграет в плей-офф с представителем другой конфедерации.