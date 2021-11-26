Смолов заявил, что у него нет предпочтений по сопернику в стыковых матчах ЧМ-2022

Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что у него нет предпочтений по сопернику на первой стадии плей-офф за выход на ЧМ-2022.

«Будет жеребьевка, все узнаем. Предпочтений по сопернику у меня нет», — приводит ТАСС слова Смолова.

Жеребьевка плей-офф состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 18.30 (мск). Сборная России вошла в число сеяных команд, ее соперниками по первому раунду могут стать Австрия, Польша, Македония, Турция и Чехия.