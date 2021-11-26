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Смолов заявил, что у него нет предпочтений по сопернику в стыковых матчах ЧМ-2022

09:58
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что у него нет предпочтений по сопернику на первой стадии плей-офф за выход на ЧМ-2022.

«Будет жеребьевка, все узнаем. Предпочтений по сопернику у меня нет», — приводит ТАСС слова Смолова.

Жеребьевка плей-офф состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 18.30 (мск). Сборная России вошла в число сеяных команд, ее соперниками по первому раунду могут стать Австрия, Польша, Македония, Турция и Чехия.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13028631

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты