СМИ: Катар заплатил ФИФА 780 миллионов долларов за право проведения ЧМ-2022

ФИФА получила более 780 миллионов долларов от Катара за право проведения чемпионата мира-2022, сообщает The Times. За три недели до голосования федерация договорилась с телеканалом "Аль-Джазира" о контракте, по которому получила 354 миллиона. 118 миллионов были выплачена за телевизионные права на ЧМ-2018, еще 118 - за ЧМ-2022.

В соглашении значился пункт о том, что ФИФА будет выплачено еще 118 миллионов, если турнир в 2022 году получит Катар. На документах стоят подписили Зеппа Блаттера и Жерома Вальке, которые тогда были руководитеями ФИФА.

Позже было подписано еще одно соглашение на сумму 427 миллионов долларов. Деньги ФИФА должны были поступить от компании beIN Media Group. По мнению экспертов, стоимость всех контрактов превышена.