Словакия — Россия: Черчесов произвел обратную замену Мостового и выпустил Соболева
23:11
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выпустил на замену нападающего Александра Соболева во втором тайме матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии (0:1, второй тайм).
Соболев появился на поле вместо полузащитника Андрея Мостового на 65-й минуте. При этом сам Мостовой вышел на замену только в перерыве матча, заменив Юрия Жиркова.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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