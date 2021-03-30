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Словакия — Россия: Черчесов произвел обратную замену Мостового и выпустил Соболева

23:11
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выпустил на замену нападающего Александра Соболева во втором тайме матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии (0:1, второй тайм).

Соболев появился на поле вместо полузащитника Андрея Мостового на 65-й минуте. При этом сам Мостовой вышел на замену только в перерыве матча, заменив Юрия Жиркова.

Словакия — Россия

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