Танасиевич: «У сборной Сербии большие шансы выйти в следующий раунд ЧМ-2022»

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира ЧМ-2022, в котором сборная Сербии сыграет с Бразилией.

«Ожидания большие. Но если реально смотреть на вещи, то у команды есть проблемы. У Митровича и Костича микротравмы. Надеюсь, мы сможем показать хороший и атакующий футбол. И у нас получится добиться положительного результата. В Сербии ожидают, что будет минимум ничья, учитывая проблемы с двумя игроками основы. Но я все равно надеюсь на хороший результат. А если мы проиграем — это точно не катастрофа. В двух оставшихся встречах мы явные фавориты, — цитирует «РБ Спорт» Танасиевича. — У нас большие шансы выйти в следующий раунд. Не сомневаюсь, что мы сильнее Швейцарии и Камеруна. Сейчас у нас отличная атмосфера в сборной впервые за долгие годы. Никаких проблем нет».

Матч Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Время начала встречи — 22.00 (мск).

В группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии.