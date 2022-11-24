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Сегодня, 18:28

Танасиевич: «У сборной Сербии большие шансы выйти в следующий раунд ЧМ-2022»

Мария Гусева
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Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира ЧМ-2022, в котором сборная Сербии сыграет с Бразилией.

«Ожидания большие. Но если реально смотреть на вещи, то у команды есть проблемы. У Митровича и Костича микротравмы. Надеюсь, мы сможем показать хороший и атакующий футбол. И у нас получится добиться положительного результата. В Сербии ожидают, что будет минимум ничья, учитывая проблемы с двумя игроками основы. Но я все равно надеюсь на хороший результат. А если мы проиграем — это точно не катастрофа. В двух оставшихся встречах мы явные фавориты, — цитирует «РБ Спорт» Танасиевича. — У нас большие шансы выйти в следующий раунд. Не сомневаюсь, что мы сильнее Швейцарии и Камеруна. Сейчас у нас отличная атмосфера в сборной впервые за долгие годы. Никаких проблем нет».

Матч Бразилия — Сербия пройдет в четверг, 24 ноября. Время начала встречи — 22.00 (мск).

В группе G также выступают команды Камеруна и Швейцарии.

Источник: РБ Спорт

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
2-й тайм

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Йован Танасиевич
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
2
1
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