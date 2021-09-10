Скалони рад, что Месси играет за сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Боливией (3:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил важность Лионеля Месси. Аргентинец в сегодняшней встрече оформил хет-трик.

«Для меня Месси всегда имел значение. У меня нет никаких сомнений. Победа увеличивает его статус, но он и до этого уже был кумиром многих. Лео оставляет наследство всем футболистам сборной. Я горжусь тем, что он играет за нас», — цитирует пресс-служба сборной Скалони.