Скалони рад, что Месси играет за сборную Аргентины
06:12
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Боливией (3:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил важность Лионеля Месси. Аргентинец в сегодняшней встрече оформил хет-трик.
«Для меня Месси всегда имел значение. У меня нет никаких сомнений. Победа увеличивает его статус, но он и до этого уже был кумиром многих. Лео оставляет наследство всем футболистам сборной. Я горжусь тем, что он играет за нас», — цитирует пресс-служба сборной Скалони.
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