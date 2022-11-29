Сиссе — второй африканский тренер, который вывел команду в плей-офф ЧМ
Обыграв в матче третьего тура Эквадор со счетом 2:1, сборная Сенегала во второй раз в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе оказался всего вторым африканским тренером, которому удалось пройти групповой турнир ЧМ. Ранее подобное удавалось только нигерийцу Стивену Кеши в 2014 году.
Африканские сборные, игравшие в плей-офф чемпионата мира
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер
|
Соперники по группе
|
Итоговый результат
|
1986
|
Марокко
|
Жозе Фариа
|
Польша — 0:0, Англия — 0:0, Португалия — 3:1
|
1/8 финала
|
1990
|
Камерун
|
Валерий Непомнящий
|
Аргентина — 1:0, Румыния — 2:1, СССР — 0:4
|
1/4 финала
|
1994
|
Нигерия
|
Клеменс Вестерхоф
|
Болгария — 3:0, Аргентина — 1:2, Греция — 2:0
|
1/8 финала
|
1998
|
Нигерия
|
Бора Милутинович
|
Испания — 3:2, Болгария — 1:0, Парагвай — 1:3
|
1/8 финала
|
2002
|
Сенегал
|
Брюно Метсю
|
Франция — 1:0, Дания — 1:1, Уругвай — 3:3
|
1/4 финала
|
2006
|
Гана
|
Ратомир Дуйкович
|
Италия — 0:2, Чехия — 2:0, США — 2:1
|
1/8 финала
|
2010
|
Гана
|
Милован Раевац
|
Сербия — 1:0, Австралия — 1:1, Германия — 0:1
|
1/4 финала
|
2014
|
Алжир
|
Вахид Халилходжич
|
Бельгия — 1:2, Корея — 4:2, Россия — 1:1
|
1/8 финала
|
2014
|
Нигерия
|
Стивен Кеши
|
Иран — 0:0, Босния — 1:0, Аргентина — 2:3
|
1/8 финала
|
2022
|
Сенегал
|
Алиу Сиссе
|
Нидерланды — 0:2, Катар — 3:1, Эквадор — 2:1
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