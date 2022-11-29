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Сиссе — второй африканский тренер, который вывел команду в плей-офф ЧМ

Кирилл Бурдаков
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Обыграв в матче третьего тура Эквадор со счетом 2:1, сборная Сенегала во второй раз в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе оказался всего вторым африканским тренером, которому удалось пройти групповой турнир ЧМ. Ранее подобное удавалось только нигерийцу Стивену Кеши в 2014 году.

Африканские сборные, игравшие в плей-офф чемпионата мира

Турнир

Команда

Тренер

Соперники по группе

Итоговый результат

1986

Марокко

Жозе Фариа

Польша — 0:0, Англия — 0:0, Португалия — 3:1

1/8 финала

1990

Камерун

Валерий Непомнящий

Аргентина — 1:0, Румыния — 2:1, СССР — 0:4

1/4 финала

1994

Нигерия

Клеменс Вестерхоф

Болгария — 3:0, Аргентина — 1:2, Греция — 2:0

1/8 финала

1998

Нигерия

Бора Милутинович

Испания — 3:2, Болгария — 1:0, Парагвай — 1:3

1/8 финала

2002

Сенегал

Брюно Метсю

Франция — 1:0, Дания — 1:1, Уругвай — 3:3

1/4 финала

2006

Гана

Ратомир Дуйкович

Италия — 0:2, Чехия — 2:0, США — 2:1

1/8 финала

2010

Гана

Милован Раевац

Сербия — 1:0, Австралия — 1:1, Германия — 0:1

1/4 финала

2014

Алжир

Вахид Халилходжич

Бельгия — 1:2, Корея — 4:2, Россия — 1:1

1/8 финала

2014

Нигерия

Стивен Кеши

Иран — 0:0, Босния — 1:0, Аргентина — 2:3

1/8 финала

2022

Сенегал

Алиу Сиссе

Нидерланды — 0:2, Катар — 3:1, Эквадор — 2:1

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Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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