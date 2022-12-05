Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:42

Сиссе объяснил, почему сделал три замены в перерыве матча с Англией

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе после поражения от Англии (0:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 отметил, что его команда растет.

«Это процесс прогресса. Мы работаем над повышением своего уровня. Нужно продолжать конкурировать с командами такого масштаба. Конечно же, нам не хватало игрока такого калибра, как Мане. Но в целом в нашем составе все было хорошо. Я доволен нашими четырьмя матчами на турнире.

Три замены в перерыве — это был тактический выбор. Я не хотел пропустить 10 голов. Мы должны были создать проблемы для Англии», — цитирует L'Equipe Сиссе.

Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе А, набрав 6 очков. В группе сенегальцы обыграли сборные Катара (3:1) и Эквадора (2:1), но уступили Нидерландам (0:2).

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Сенегала по футболу
0
Читайте также
Фьюри победил Чисору и защитил чемпионский титул
Интервью Исмаилова после победы над Шлеменко
Бывший разведчик США назвал сроки победы российской армии на Украине
Штурмовая волна: российская армия продолжает наступление под Артемовском
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Сенегала Сиссе: «В матче с Англией мы показали не все, на что способны»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости