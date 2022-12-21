Шунин рассказал, что ему не понравилось на прошедшем ЧМ-2022 в Катаре

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что ему не понравилось на ЧМ-2022 в Катаре, который проходил с 18 ноября по 20 декабря.

«Чемпионат мира — это праздник. Разочаровать может только то, что тебя на нем нет. Ну, и, наверное, Катар у себя дома мог сыграть поинтереснее и пройти дальше», — цитирует Шунина Sport24.

Сборная России не участвовала в турнире из-за отсранения от международных соревнований. В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2).