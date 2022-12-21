Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:56

Шунин рассказал, что ему не понравилось на прошедшем ЧМ-2022 в Катаре

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что ему не понравилось на ЧМ-2022 в Катаре, который проходил с 18 ноября по 20 декабря.

«Чемпионат мира — это праздник. Разочаровать может только то, что тебя на нем нет. Ну, и, наверное, Катар у себя дома мог сыграть поинтереснее и пройти дальше», — цитирует Шунина Sport24.

Сборная России не участвовала в турнире из-за отсранения от международных соревнований. В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-21-shunin-chto-razocharovalo-na-chm-tolko-to-chto-tebya-na-nem-net-nu-i-katar-u-sebya-doma-mog-sygrat-pointeresneye
Антон Шунин
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
СМИ сообщили о тревоге на Украине из-за вылета российских МиГ-31 с Белоруссии
СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США
«Ашан» зарегистрировал бренд «Родной, и всё тут»
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финал ЧМ-2022: судьи наказали Жиру, но простили аргентинцев. Почему так произошло?

Вековищев: «Я считаю, что Месси стал самым великим футболистом и атлетом во всей истории»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости