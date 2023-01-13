Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:30

Шунин объяснил, почему Мартинес стал лучшим вратарем ЧМ-2022

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» назвал лучшего голкипера чемпионата мира в Катаре.

«Наверное, Мартинес. Хотя было много хороших вратарей, сейвов. Мне кажется, можно вообще назвать голкипера практически любой сборной. Все достойно выступили. Опять же, по каким критериям оценивают класс вратаря? Когда он вытаскивает команду в самый важный момент — послематчевые пенальти, сейвы, как в финале, когда Мартинес в конце дополнительного времени ногой отбил мяч. Франция могла вполне стать чемпионом. Запоминающийся момент. Поэтому Мартинеса заслуженно, на мой взгляд, признали лучшим вратарем чемпионата мира», — сказал Шунин «СЭ».

Эмилиано Мартинес на ЧМ-2022 сыграл за сборную Аргентины семь матчей, в которых пропустил восемь голов и три матча отстоял на ноль.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
Эмилиано Мартинес
1
Читайте также
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Погодите, у меня же в отеле остался сын». Агуэро рассказал, как чуть не забыл родного ребенка в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости