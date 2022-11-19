ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

19 ноября, 23:13

Шишкин — о ЧМ-2022: «Фавориты — Аргентина и Бразилия, хочу, чтобы они сыграли в финале»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин рассказал, за какими сборными будет наблюдать на чемпионате мира-2022.

«Очень хочется посмотреть на игру сборных Аргентины и Бразилии. Для Месси, а также для Криштиану в составе его Португалии это последний чемпионат. Смогут ли легенды на пике своей карьеры «выстрелить», какую игру покажут, как далеко пройдут со своими командами... Очень интересно. Фавориты — Аргентина и Бразилия, хочу, чтобы они сыграли в финале», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Также он ответил на вопрос, стоит ли ожидать каких-либо сюрпризов на мировом первенстве.

«Наверняка, как часто бывает на таких турнирах, какой-нибудь фаворит не выйдет из группы. Какая-нибудь Испания, Франция или Германия. Будет какая-то мини-сенсация. Кроме того, жду и команду-открытие, от которой сейчас никто ничего не ожидает. Те же Сербия или Дания, например. Вполне могут преподнести сюрприз и выйти из группы Коста-Рика или Марокко... Очень интересно, как выступит Бельгия, учитывая то, что в ее составе заканчивает очень хорошее поколение игроков. Какая-то симпатия у меня к бельгийцам», — добавил специалист.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-ochen-interesno-kak-vy-stupit-bel-giya-v-sostave-kotoroj-zakanchivaet-ochen-horoshee-pokolenie-igrokov/
Роман Шишкин
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
Главные звезды чемпионата мира. Чего мы ждем от Месси, Роналду, Мбаппе, Неймара и других
Как дела у Ваноли и Черышева в серии В. Дзюба или Чалов тоже могут оказаться в Италии?
Украинские боевики нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Прибывшего в Москву президента Кубы встретил гимном военный оркестр
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Зенита» Чухлов объяснил, почему Аргентина и Бразилия являются фаворитами ЧМ-2022

Манчини назвал фаворита чемпионата мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости