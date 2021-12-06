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Шишкарев считает, что у российских футболистов хорошие шансы попасть на чемпионат мира

11:48
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что в случае попадания сборной России по футболу на ЧМ-2022, он привезет гандбольную команду на турнир для поддержки главного тренера Валерия Карпина.

«Мне не понравилось заявление польского игрока «Локомотива» Рыбуса. Я хочу пожелать нашим футболистам успеха брать пример с нашей гандбольной сборной, чтобы они играли с волей, с желанием. Валерий Георгиевич — мой близкий товарищ, я ему желаю успеха. Не надо отчаиваться, жеребьевка — лучше не бывает. У нас есть все шансы попасть на чемпионат мира по футболу. И если мы туда попадем, то я буду готов привезти на турнир нашу гандбольную сборную, чтобы она поддержала Валерия Георгиевича и его команду», — рассказал Шишкарев.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.

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Игорь Рабинер все материалы автора
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