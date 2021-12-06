Шишкарев считает, что у российских футболистов хорошие шансы попасть на чемпионат мира

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что в случае попадания сборной России по футболу на ЧМ-2022, он привезет гандбольную команду на турнир для поддержки главного тренера Валерия Карпина.

«Мне не понравилось заявление польского игрока «Локомотива» Рыбуса. Я хочу пожелать нашим футболистам успеха брать пример с нашей гандбольной сборной, чтобы они играли с волей, с желанием. Валерий Георгиевич — мой близкий товарищ, я ему желаю успеха. Не надо отчаиваться, жеребьевка — лучше не бывает. У нас есть все шансы попасть на чемпионат мира по футболу. И если мы туда попадем, то я буду готов привезти на турнир нашу гандбольную сборную, чтобы она поддержала Валерия Георгиевича и его команду», — рассказал Шишкарев.