Широков — о переходе Родригао: «Для «Зенита» — это хорошая новость, для «Сочи» — плохая»

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Родригао из «Сочи» в питерский клуб.

«Для «Зенита» — это хорошая новость, а для «Сочи» — плохая. Если за него готовы заплатить такие деньги, значит, он стоит того. Может, у них какая-нибудь аренда с правом выкупа, никто же не знает подробностей пока что. Это уже не первый игрок, который переходит из «Сочи» в «Зенит». Из одной хорошей команды переходят еще в более хорошую, хотят повысить свой уровень, в этом плане связь есть», — сказал Широков «СЭ».

Родригао перешел в «Сочи» из «Жил Висенте» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев.

Родригао стал вторым футболистом «Сочи», который этим летом перешел в «Зенит». До него контракт с клубом из Санкт-Петербурга подписал форвард Матео Кассьерра, который играл за сочинцев с августа 2021 года.