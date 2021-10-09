Шапаренко об игре со сборной Финляндии: «Матч с французами уже забыли, сейчас у нас не менее важная встреча»
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча отборочного раунда-2022 против Финляндии.
«Матч с французами уже забыли. Сейчас у нас не менее важный матч, так что выйдем и постараемся добыть положительный результат. Будут играть две команды, которым нужна победа. Ожидаю много борьбы. Игра в пять защитников? Мы играли так с Шевченко и сейчас продолжаем. Есть изменения, но выносить это на публику не имеет смысла», — приводит слова Шапаренко официальный сайт УЕФА.
Матч Финляндия — Украина пройдет сегодня, 9 октября, и начнется в 19:00 мск. Украинцы с 5 очками в 5 матчах занимает второе место в группе D, столько же очков у финнов, которые идут третьими.
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