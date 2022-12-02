Шакири показал на свою фамилию после гола в матче Швейцарии с Сербией, на ЧМ-2018 он продемонстрировал орла

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири открыл счет в матче ЧМ-2022 против Сербии.

После забитого мяча футболист побежал в сторону трибун и стал показывать на фамилию, которая написана на его футболке на спинке.

Четыре года назад на ЧМ в России команды также встречались на групповой стадии и устроили политический скандал. Лидеры сборной Швейцарии Джердан Шакири и Гранит Джака праздновали забитые мячи, изображая руками двуглавого орла — герб Албании.

Так игроки выразили солидарность с независимостью государства Косово, которую не признают в Сербии.