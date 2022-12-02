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Шакири показал на свою фамилию после гола в матче Швейцарии с Сербией, на ЧМ-2018 он продемонстрировал орла

Иван Шитик
Корреспондент
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Джердан Шакири.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири открыл счет в матче ЧМ-2022 против Сербии.

После забитого мяча футболист побежал в сторону трибун и стал показывать на фамилию, которая написана на его футболке на спинке.

Четыре года назад на ЧМ в России команды также встречались на групповой стадии и устроили политический скандал. Лидеры сборной Швейцарии Джердан Шакири и Гранит Джака праздновали забитые мячи, изображая руками двуглавого орла — герб Албании.

Так игроки выразили солидарность с независимостью государства Косово, которую не признают в Сербии.

Джердан Шакири празднует гол характерным жестом скрещенных рук. Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?

Джердан Шакири
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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