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Сегодня, 15:30

Пройдут ли поляки французов? Мнение Юрана

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Чеслав Михневич.
Фото Reuters

Российский тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил шансы Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против сборной Франции.

— Есть ли у поляков шансы против Франции?

— Очень призрачные. Я бы сказал — без вариантов. Франция слишком мощна для них. Поляки и так уже прыгнули выше головы. Нереально.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Польши вышла в плей-офф из группы С со второго места и встретится в 1/8 финала с французами, 4 декабря, начало — 18.00 мск.

Полностью интервью с Сергеем Юраном читайте на сайте «СЭ».

Сергей Юран
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
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