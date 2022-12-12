Силкин: «Дай бог, чтобы они в финал вышли. Там мы и увидим, кто такой Месси и кто такой Мбаппе»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и французского форварда Килиана Мбаппе на чемпионате мира в Катаре.

— Кто ярче себя проявляет на чемпионате мира: Мбаппе или Месси?

— Ярче всего проявляли себя бразильцы, но они уже дома. Сборная Германии была хороша, но они тоже вышли. Месси или Мбаппе? Дай бог, чтобы они в финал вышли. Там мы и увидим, кто такой Месси и кто такой Мбаппе.

— Как думаете, если Месси не выиграет чемпионат мира, может он остаться в сборной Аргентины и сыграть на следующем турнире через четыре года?

— Этот вопрос надо задавать ему. Мы не знаем, как он себя чувствует, что его беспокоит, что не беспокоит, какие у него планы. Скажу вам так: ни на одном чемпионате мира, как на этом, Месси себя так не проявлял.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

— У сборной Аргентины есть шансы на победу в Катаре?

— Осталось четыре команды. У трех из них планы грандиозные.

— Из гонки выбывает Марокко?

— Да. Марокко понимает, что у них шансов мало, но они играют на 100 процентов. Они не дают себе вольности и поблажки, у них максимальная игровая дисциплина.

— Мбаппе может выиграть второй чемпионат мира. Сможет ли он повторить рекорд Пеле, у которого три титула чемпиона мира?

— Превзойти вряд ли. Пеле — это Пеле, он спортсмен столетия. Я немного недооценивал Пеле, но когда посмотрел видео его голов, то понял, что такие моменты может создавать только талантливейший человек. Для своего времени Пеле был недостижимыми спортсменом. Три раза стать чемпионом мира... к такому результату даже близко никто не подходил.

Мы говорим, что Месси может стать чемпионом мира, но это даже не два раза, на следующий чемпионат он уже будет не тот, — цитирует Силкина «Спорт День за Днем».

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