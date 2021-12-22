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«Сердце кровью обливается, когда смотрю и понимаю, что мог бы помочь». Дзюба — о том, что не играет за сборную

Дзюба рассказал, что переживает за сборную России по футболу и хочет помочь команде
12:12
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что переживает за сборную России и хотел бы помочь национальной команде. Также форвард рассказал о встрече с нынешним главным тренером сборной Валерием Карпиным.

«Хочу играть за сборную, готов приехать. Я пришел на встречу с Карпиным с чистым сердцем, с искренним желанием все забыть. Он протянул мне руку и сказал: «Я другой человек, топор войны зарыт». Я ему поверил. Конечно, сердце кровью обливается, когда я смотрю и понимаю, что мог бы помочь», — сказал в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» Дзюба.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле нынешнего года после того, как команда неудачно выступила на Евро-2020. С тех пор Дзюба не участвовал ни в одном сборе национальной команды. Карпин включал Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова, заявив, что находится не в оптимальной форме.

Ранее Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным ради возвращения в сборную России.

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Иван Торопцев все материалы автора
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