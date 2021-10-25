Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на отборочные матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич назвал список футболистов, приглашенных для подготовки к ближайшим играм. В их число попал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, сообщает официальный сайт клуба.

Сборная Ирана проведет два выездных отборочных матча ЧМ-2022 — против Ливана (11 ноября) и Сирии (16 ноября).

После четырех туров третьего, решающего, раунда отбора на катарский чемпионат мира от азиатской конфедерации иранцы, набрав 10 очков, занимают первую строчку в группе А.

Сердар Азмун сыграл за национальную команду 58 матчей и забил 37 мячей.