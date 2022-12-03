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Сегодня, 18:03

Сербский журналист: «В Катаре Сербия не оправдала ожиданий болельщиков и не выполнила даже малую часть обещаний»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович прокомментировал вылет сборной Сербии с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«В Катаре Сербия не оправдала ожиданий болельщиков и не выполнила даже малую часть тех обещаний, которые давали тренерский штаб и игроки. Наоборот, сербская сборная имела много слабых мест в построении игры, было много тактических ошибок, плохая и слабая физическая подготовка к матчам. За это мы были наказаны такими серьезными и сконцентрированными команды, как Бразилия, Камерун и Швейцария.

В последней игре Сербия играла то безнадежно, то ярко, то снова печально. Футболисты были плохо подготовлены к такой ключевой игре, из-за чего перегорели. В итоге победила более сильная и тактически дисциплинированная Швейцария. Нашего соперника нужно похвалить и поздравить», — сказал Ивкович Sport24.

Сборная Сербии набрала в трех матчах только 1 очко и заняла последнее место в группе G.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-03-serbskiy-zhurnalist-v-katare-serbiya-ne-opravdala-ozhidaniy-bolelshchikov-i-ne-vypolnila-dazhe-maluyu-chast-obeshchaniy

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19%

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Чемпионат мира по футболу
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