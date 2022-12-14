Семин оценил решения Сантуша по Роналду в матчах со Швейцарией и Марокко

Легендарный тренер Юрий Семин оценил решения своего коллеги из сборной Португалии Фернанду Сантуша, не поставившего Криштиану Роналду в стартовый состав на матчи плей-офф против Швейцарии и Марокко.

— Восхитило ли вас как тренера решение Фернанду Сантуша не ставить Криштиану Роналду в стартовый состав против Швейцарии?

— Конечно, он принял сильное решение. Гонсало Рамуш действительно хороший нападающий, но во второй раз не сработало. Может быть, во второй раз надо было уже возвращать Роналду.

— А как можно было не поставить Рамуша в состав после хет-трика?

— Можно было поставить Криштиану вместо Феликса. Феликс мне на этом чемпионате совсем не понравился. Слабо... Поэтому Сантуш сделал мощный шаг, дав игрокам понять, что он хозяин в сборной, что нужно работать на поле, а не одними индивидуальными качествами восхищаться. Но во второй раз он, наверное, ошибся. Надо было Роналду ставить вместо Феликса. Может быть, все было бы по-другому. А может, и нет. Но раз проиграли, значит, что-то сделал не так.