Семин назвал конфликт Карпина и Дзюбы раздутым

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал конфликт между тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Проблема Карпин-Дзюба раздутая. Если Дзюба будет играть чуть-чуть лучше, тогда этой проблемы не будет. Вот будет явно лучше играть других нападающих, конечно, Карпин вызовет его в сборную. Любит он его или нет — он что сын ему? Ему нужен человек, который на футбольно поле будет решать задачи, делать результат. Дзюба сам сказал, что он еще не набрал кондиции, поэтому он его и не вызвал. Наверно, хотел более быстрых игроков, хотел, может быть, более молодых игроков. Карпин не проиграл в 5 из 6 игр в сборной. Проиграли мы Хорватии, объективно будем смотреть: каждый игрок сборной Хорватии сильнее наших, но, может, за счет психологии мы могли и подравняться», — сказал Семин по ходу творческого семинара на XI фестивале-конкурсе «Энергия побед».